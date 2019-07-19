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В Бурятии грузовик опрокинулся в кювет

В Бурятии грузовик опрокинулся в кювет
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП с «КамАЗом» произошло в Закаменском районе

17 июля около часа дня в Закаменском районе Бурятии произошло ДТП на трассе «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск». В 8 километрах от села Усть-Бургалтай 45-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением. Грузовик вылетел в кювет и перевернулся

С травмами мужчина был доставлен в больницу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 16 июля в Кяхте произошло страшное ДТП, где в разбитом автомобиле пострадали три человека.

ДТП
 
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