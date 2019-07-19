Она украла телефон и банковские карты у мужчины, с которым отдыхала в кафе
В отдел полиции в Чите поступило сообщение от 32-летнего местного жителя о краже его сотового телефона и трёх банковских карт, с одной из которых в дальнейшем перечислили 11 тысяч рублей.
Мужчина, отдыхая в одном из кафе города с малознакомой женщиной, заснул за столиком, а проснувшись, не обнаружил принадлежащее ему имущество.
Позже подозреваемая была установлена и задержана на озере Тасей. Ею оказалась 27-летняя жительница села Иван-Озеро. Выяснилось, что она при помощи «мобильного банка» она перевела себе на карту деньги.
Украденным сотовым воровка расплатилась с водителем такси, который довёз её до озера. Здесь женщина продолжила распивать спиртные напитки. Банковские карты она выбросила, а деньги потратила.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалка расплатилась с таксистом украденным телефоном
Происшествия, Фото:
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