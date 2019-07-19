Забайкалка расплатилась с таксистом украденным телефоном

Она украла телефон и банковские карты у мужчины, с которым отдыхала в кафе



В отдел полиции в Чите поступило сообщение от 32-летнего местного жителя о краже его сотового телефона и трёх банковских карт, с одной из которых в дальнейшем перечислили 11 тысяч рублей.



Мужчина, отдыхая в одном из кафе города с малознакомой женщиной, заснул за столиком, а проснувшись, не обнаружил принадлежащее ему имущество.



Позже подозреваемая была установлена и задержана на озере Тасей. Ею оказалась 27-летняя жительница села Иван-Озеро. Выяснилось, что она при помощи «мобильного банка» она перевела себе на карту деньги.



Украденным сотовым воровка расплатилась с водителем такси, который довёз её до озера. Здесь женщина продолжила распивать спиртные напитки. Банковские карты она выбросила, а деньги потратила.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

