В Иркутске поймали серийного карманника

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Его поймали с поличным



В Иркутске полицейские с поличным задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в серии карманных краж. Пока установлено три эпизода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Одну из краж он совершил 16 июля на остановке общественного транспорта в микрорайоне Байкальский. Оперативники с поличным задержали подозреваемого, когда он украл кошелёк из сумки пенсионерки. При этом сама пожилая женщина пропажи имущества не заметила.



В ходе дальнейшей работы сыщики установили его причастность ещё к двум карманным кражам, которые он также совершал на остановках.



Известно, что мужчина 12 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных имущественных преступлений.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.



Граждан, что-либо знающих о противоправной деятельности указанного мужчины, полиция просит обращаться по телефону: 8 (3952) 21-68-05 или 02.



