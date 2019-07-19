Его поймали с поличным
В Иркутске полицейские с поличным задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в серии карманных краж. Пока установлено три эпизода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Одну из краж он совершил 16 июля на остановке общественного транспорта в микрорайоне Байкальский. Оперативники с поличным задержали подозреваемого, когда он украл кошелёк из сумки пенсионерки. При этом сама пожилая женщина пропажи имущества не заметила.
В ходе дальнейшей работы сыщики установили его причастность ещё к двум карманным кражам, которые он также совершал на остановках.
Известно, что мужчина 12 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных имущественных преступлений.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Граждан, что-либо знающих о противоправной деятельности указанного мужчины, полиция просит обращаться по телефону: 8 (3952) 21-68-05 или 02.
В Иркутске поймали серийного карманника
Происшествия, Фото:
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