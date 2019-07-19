Прокуратура постоянно проводит мониторинг СМИ и Интернета на предмет публикации запрещённой информации
Прокуратура Александрово-Заводского района Забайкальского края обнаружила две страницы сайта социальной сети «ВКонтакте», на которых демонстрировалась свастика.
По заявлениям прокурора суд признал размещенную на этих интернет-страницах информацию запрещенной к распространению в России. Доступ к страницам сайта был заблокирован, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Прокуратура Забайкалья добилась блокировки двух страниц «Вконтакте» со свастикой
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