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Прокуратура Забайкалья добилась блокировки двух страниц «Вконтакте» со свастикой

Прокуратура Забайкалья добилась блокировки двух страниц «Вконтакте» со свастикой
Происшествия, 
Прокуратура постоянно проводит мониторинг СМИ и Интернета на предмет публикации запрещённой информации

Прокуратура Александрово-Заводского района Забайкальского края обнаружила две страницы сайта социальной сети «ВКонтакте», на которых демонстрировалась свастика.

По заявлениям прокурора суд признал размещенную на этих интернет-страницах информацию запрещенной к распространению в России. Доступ к страницам сайта был заблокирован, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
прокуратура социальная сеть
 
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