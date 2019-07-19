Персонал почты эвакуировали во время учений
В административном здании Почты России, расположенном на центральной площади Улан-Удэ, прошла учебная тренировка. Состоялись плановые противопожарные учения, сообщили в пресс-службе УФПС Бурятии.
По сценарию учения, очаг возгорания находился в помещении архива на втором этаже здания. Сигнал речевого оповещения заставил всех сотрудников оперативно покинуть рабочие места по аварийным выходам.
Сотрудники группы пожарной безопасности оперативно развернули пожарный рукав для тушения очага возгорания.
В ходе эвакуации были вынесены личные дела сотрудников филиала в безопасное место, а также было продемонстрировано применение первичных средств пожаротушения.
Время эвакуации составило 4 минуты 5 секунд. Сотрудники уложились в нормативное время. Условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, после чего был восстановлен рабочий режим в здании.
В Улан-Удэ «горел» Главпочтамт
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 19.07.2019
Персонал почты эвакуировали во время учений
Их видели в местах отдыха и у производственных объектов
Она заявила, что решила не будить спящего парня
Подтверждено отравление у детей из Казани
В задержании участвовали сотрудники ОМОН
Его пытались спасти, но безуспешно
Он купался в реке вместе с девушкой
Гражданину Узбекистана повезло, что удар пришёлся сверху вниз
Также она трудоустроила сына председателя экзаменационной комиссии
Ущерб составил 7 тысяч рублей
Ингодинский районный суд Читы обязал минфин России выплатить 300 тысяч рублей бывшему осуждённому за пытки в следственном изоляторе
Ребёнок просил еду у соседей
В Северо-Байкальском районе тушат три крупных лесных пожара
Лжесотрудница банка убедила мужчину продиктовать код с смс
Подросток купался возле горы Омулевая