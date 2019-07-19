В Улан-Удэ «горел» Главпочтамт

Происшествия, Фото: УФПС по РБ

Персонал почты эвакуировали во время учений



В административном здании Почты России, расположенном на центральной площади Улан-Удэ, прошла учебная тренировка. Состоялись плановые противопожарные учения, сообщили в пресс-службе УФПС Бурятии.



По сценарию учения, очаг возгорания находился в помещении архива на втором этаже здания. Сигнал речевого оповещения заставил всех сотрудников оперативно покинуть рабочие места по аварийным выходам.



Сотрудники группы пожарной безопасности оперативно развернули пожарный рукав для тушения очага возгорания.



В ходе эвакуации были вынесены личные дела сотрудников филиала в безопасное место, а также было продемонстрировано применение первичных средств пожаротушения.



Время эвакуации составило 4 минуты 5 секунд. Сотрудники уложились в нормативное время. Условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, после чего был восстановлен рабочий режим в здании.



