Подтверждено отравление у детей из Казани
В детском лагере «Лучистый» в Крыму с отравлением госпитализировано 56 человек: 51 ребёнок и пять вожатых, прибывшие из Казани. По предварительным данным, они отравились салатом, сообщает ТАСС.
Возможно, дети из Иркутска, которые находились в лагере «Лучистый», также отравились. Они обращались в медпункт с жалобами, передаёт ТАСС.
Однако сейчас дети находятся по пути домой, потому об их состоянии точной информации нет.
Дети из Иркутска, возможно, отравились в детском лагере в Крыму
Происшествия, Фото:
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