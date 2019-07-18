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Дети из Иркутска, возможно, отравились в детском лагере в Крыму

Дети из Иркутска, возможно, отравились в детском лагере в Крыму
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подтверждено отравление у детей из Казани

В детском лагере «Лучистый» в Крыму с отравлением госпитализировано 56 человек: 51 ребёнок и пять вожатых, прибывшие из Казани. По предварительным данным, они отравились салатом, сообщает ТАСС.

Возможно, дети из Иркутска, которые находились в лагере «Лучистый», также отравились. Они обращались в медпункт с жалобами, передаёт ТАСС.

Однако сейчас дети находятся по пути домой, потому об их состоянии точной информации нет.

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