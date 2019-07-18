Дети из Иркутска, возможно, отравились в детском лагере в Крыму

Подтверждено отравление у детей из Казани



В детском лагере «Лучистый» в Крыму с отравлением госпитализировано 56 человек: 51 ребёнок и пять вожатых, прибывшие из Казани. По предварительным данным, они отравились салатом, сообщает ТАСС.



Возможно, дети из Иркутска, которые находились в лагере «Лучистый», также отравились. Они обращались в медпункт с жалобами, передаёт ТАСС.



Однако сейчас дети находятся по пути домой, потому об их состоянии точной информации нет.



