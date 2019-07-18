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Забайкалка угнала машину со спящим хозяином

Забайкалка угнала машину со спящим хозяином
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она заявила, что решила не будить спящего парня

В полицию в Могоче поступило заявление об угоне от 24-летнего владельца «Ниссан Марч».

Молодой человек, оставив на парковке свой автомобиль, отдыхал в одном из кафе города с малознакомой девушки. Позже, выйдя на улицу, мужчина сел на заднее сидение машины и уснул. Проснувшись, автовладелец обнаружил за рулём своей иномарки девушку, которая ехала в неизвестном ему направлении. Молодой человек потребовал, чтобы она остановилась и вышла из машины.

Через несколько дней потерпевший написал заявление об угоне его автомобиля.

Изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей происшествия, полицейские установили личность девушки. задержали её. Ею оказалась 22-летняя местная жительница, с которой потерпевший отдыхал в увеселительном заведении. Выяснилось, что подозреваемая решила не будить спящего парня, чтобы покататься на иномарке по городу.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
угон
 
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