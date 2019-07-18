Забайкалка угнала машину со спящим хозяином

Она заявила, что решила не будить спящего парня



В полицию в Могоче поступило заявление об угоне от 24-летнего владельца «Ниссан Марч».



Молодой человек, оставив на парковке свой автомобиль, отдыхал в одном из кафе города с малознакомой девушки. Позже, выйдя на улицу, мужчина сел на заднее сидение машины и уснул. Проснувшись, автовладелец обнаружил за рулём своей иномарки девушку, которая ехала в неизвестном ему направлении. Молодой человек потребовал, чтобы она остановилась и вышла из машины.



Через несколько дней потерпевший написал заявление об угоне его автомобиля.



Изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей происшествия, полицейские установили личность девушки. задержали её. Ею оказалась 22-летняя местная жительница, с которой потерпевший отдыхал в увеселительном заведении. Выяснилось, что подозреваемая решила не будить спящего парня, чтобы покататься на иномарке по городу.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

