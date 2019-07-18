В задержании участвовали сотрудники ОМОН
В Бурятии продолжается операция «Путина - 2019». Сотрудники спецподразделений Росгвардии, представители Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и МВД выявляют незаконную добычу и продажу рыбы.
Накануне бойцы ОМОН совместно с сотрудниками Росрыболовства на озере Байкал в Кабанском районе задержали четырёх мужчин, которые на лодках «Казанка» и «Прогресс» устанавливали сети для ловли рыбы. У правонарушителей было изъято 150 метров сетей кустарного производства.
За незаконную добычу водных биологических ресурсов предусмотрена уголовная ответственность.
По информации Росгвардии по Бурятии
Четверо мужчин расставляли сети на Байкале в Бурятии
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Его пытались спасти, но безуспешно
Он купался в реке вместе с девушкой
Гражданину Узбекистана повезло, что удар пришёлся сверху вниз
Также она трудоустроила сына председателя экзаменационной комиссии
Ущерб составил 7 тысяч рублей
Ингодинский районный суд Читы обязал минфин России выплатить 300 тысяч рублей бывшему осуждённому за пытки в следственном изоляторе
Ребёнок просил еду у соседей
В Северо-Байкальском районе тушат три крупных лесных пожара
Лжесотрудница банка убедила мужчину продиктовать код с смс
Подросток купался возле горы Омулевая
Гружённый древесиной «КамАЗ» был остановлен на 274 километре автотрассы «Улан-Удэ – Романовка» в Еравнинском районе
Семена были приготовлены для восстановления лесов
Сотрудники управления наркоконтроля в Тарбагатайском районе задержали 29-летнего местного жителя
Сегодня в Бурятии подняли тело погибшего на Селенге ребёнка
На улицах ломались и попадали в ДТП автомобили, люди ходили по колено в воде