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Четверо мужчин расставляли сети на Байкале в Бурятии

Четверо мужчин расставляли сети на Байкале в Бурятии
Происшествия,  Фото:Росгвардия
В задержании участвовали сотрудники ОМОН

В Бурятии продолжается операция «Путина - 2019». Сотрудники спецподразделений Росгвардии, представители Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и МВД выявляют незаконную добычу и продажу рыбы.

Накануне бойцы ОМОН совместно с сотрудниками Росрыболовства на озере Байкал в Кабанском районе задержали четырёх мужчин, которые на лодках «Казанка» и «Прогресс» устанавливали сети для ловли рыбы. У правонарушителей было изъято 150 метров сетей кустарного производства.

За незаконную добычу водных биологических ресурсов предусмотрена уголовная ответственность.



По информации Росгвардии по Бурятии

Байкал браконьерство
 
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