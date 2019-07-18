Четверо мужчин расставляли сети на Байкале в Бурятии

В задержании участвовали сотрудники ОМОН



В Бурятии продолжается операция «Путина - 2019». Сотрудники спецподразделений Росгвардии, представители Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и МВД выявляют незаконную добычу и продажу рыбы.



Накануне бойцы ОМОН совместно с сотрудниками Росрыболовства на озере Байкал в Кабанском районе задержали четырёх мужчин, которые на лодках «Казанка» и «Прогресс» устанавливали сети для ловли рыбы. У правонарушителей было изъято 150 метров сетей кустарного производства.



За незаконную добычу водных биологических ресурсов предусмотрена уголовная ответственность.







По информации Росгвардии по Бурятии



