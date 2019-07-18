Улан-удэнец перевёл себе деньги с найденной сим-карты

Ущерб составил 7 тысяч рублей



15 июля в отдел полиции Улан-Удэ с заявление о краже денег обратилась 22-летняя горожанка. Она сообщила, что накануне в одном из спорт-баров потеряла свой телефон. А на следующий день, попытавшись снять деньги с банковской карты, обнаружила недостачу в сумме семи тысяч рублей.



Полицейские приступили к расследованию. Они установили владельца счета, на который были перечислены деньги, и позднее задержали его.



Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 45-летний гражданин признался, что на улице нашёл сим-карту и решил использовать. Однако, вставив её в свой мобильный и обнаружив сообщения об оплате покупок безналичным способом, решил похитить чужие сбережения. Мужчина перевёл с привязанного к абонентскому номеру счета на свою карту семь тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

