Ущерб составил 7 тысяч рублей
15 июля в отдел полиции Улан-Удэ с заявление о краже денег обратилась 22-летняя горожанка. Она сообщила, что накануне в одном из спорт-баров потеряла свой телефон. А на следующий день, попытавшись снять деньги с банковской карты, обнаружила недостачу в сумме семи тысяч рублей.
Полицейские приступили к расследованию. Они установили владельца счета, на который были перечислены деньги, и позднее задержали его.
Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 45-летний гражданин признался, что на улице нашёл сим-карту и решил использовать. Однако, вставив её в свой мобильный и обнаружив сообщения об оплате покупок безналичным способом, решил похитить чужие сбережения. Мужчина перевёл с привязанного к абонентскому номеру счета на свою карту семь тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец перевёл себе деньги с найденной сим-карты
Происшествия, Фото:
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