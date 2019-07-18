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В Забайкалье мать избивала и не кормила сына

В Забайкалье мать избивала и не кормила сына
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ребёнок просил еду у соседей

В Борзинском районе Забайкальского края прокуратура выявила факт жестокого обращения к ребенку. Уже возбуждено уголовное дело.

Местная жительница, мать 7-летнего Александра на протяжении длительного времени безразлично относилась к воспитанию и обучению сына. Она не обеспечивала условия для отдыха и сна, ребёнок не ходил в школу. Нерадивая мать не соблюдала элементарные правила гигиены и воспитания ребёнка.

Также, женщина злоупотребляла алкоголем и неоднократно избивала сына, в том числе и за то, что он просил еду у соседей и родственников. Женщина запирала сына одного в помещении.

- По решению суда женщина была лишена родительских прав, с нее взысканы алименты на содержание ребенка, который временно проживает в реабилитационном центре до решения вопроса о помещении его в учреждение для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
жестокое обращение с детьми
 
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