В Северо-Байкальском районе тушат три крупных лесных пожара
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 18 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Хоринском районах. В результате на сегодня локализовано два очага, ликвидировано девять пожаров.
Продолжаются работы по тушению двух очагов общей площадью 100 га в Курумканском районе, двух очагов общей площадью 0,05 в Прибайкальском районе. В Северо-Байкальском районе лес горит на площади более 10 тысяч га. Пожары действуют в труднодоступной горной местности. Лесники тушат огонь вручную.
Сегодня ведутся работы по дотушиванию двух локализованных очагов в Баргузинском, Кяхтинском и Северо-Байкальском районе.
Введён режим ЧС на территории Забайкальского национального парка, Джергинского заповедника и Северо-Байкальского района в связи со сложной лесопожарной обстановкой.
За сутки на тушении лесных пожаров работало 377 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 73 единицы лесопожарной и тяжёлой техники.
Кроме того, в Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 6 термоточек в Северобайкальском районе, 4 термоточки в Баунтовском районе, 1 термоточка в Курумканском районе, 1 термоточка в Селенгинском районе в зоне контроля, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
На севере Бурятии горит 10 тысяч га леса
Происшествия, Фото:
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