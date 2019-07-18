На севере Бурятии горит 10 тысяч га леса

В Северо-Байкальском районе тушат три крупных лесных пожара



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 18 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Хоринском районах. В результате на сегодня локализовано два очага, ликвидировано девять пожаров.



Продолжаются работы по тушению двух очагов общей площадью 100 га в Курумканском районе, двух очагов общей площадью 0,05 в Прибайкальском районе. В Северо-Байкальском районе лес горит на площади более 10 тысяч га. Пожары действуют в труднодоступной горной местности. Лесники тушат огонь вручную.



Сегодня ведутся работы по дотушиванию двух локализованных очагов в Баргузинском, Кяхтинском и Северо-Байкальском районе.



Введён режим ЧС на территории Забайкальского национального парка, Джергинского заповедника и Северо-Байкальского района в связи со сложной лесопожарной обстановкой.



За сутки на тушении лесных пожаров работало 377 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 73 единицы лесопожарной и тяжёлой техники.



Кроме того, в Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 6 термоточек в Северобайкальском районе, 4 термоточки в Баунтовском районе, 1 термоточка в Курумканском районе, 1 термоточка в Селенгинском районе в зоне контроля, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

