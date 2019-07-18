В Иркутской области медведи выходят из тайги к людям

Их видели в местах отдыха и у производственных объектов



В Бодайбинском районе Иркутской области участились случаи выхода медведей из тайги в места отдыха людей и в районы производственных объектов. Вблизи Тельмамских озёр гражданами неоднократно был замечен медведь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бодайбо и района.



В Бодайбо такие визиты происходят каждый год. Так, в 2015 два медведя подошли к границам городского детского лагеря «Звёздочка». В 2017 сотрудники МЧС выложили в сеть видео про бурого медведя, разгуливающего по садоводству в пригороде Бодайбо. Дачники обратились к спасателям, так как косолапый в поисках пищи разграбил около десяти садовых участков. Случаи выхода медведиц с медвежатами на автомагистрали вблизи года зафиксированы и в 2015, и в прошлом году.



Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района напоминает о соблюдении следующих правил при нахождении в лесу:



Находясь в лесу, всегда помните, что встреча с медведем может произойти в любое время, в любом месте.



Чтобы избежать встречи с медведем, необходимо передвигаться в лесу шумно, свободно и громко переговариваясь, и желательно группой не менее 3 человек.



При передвижениях избегать высокотравья, зарослей в поймах рек и ручьёв, мест возможного отдыха медведя на днёвках. Передвигайтесь по местам открытым, где вы можете увидеть медведя достаточно далеко.



Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте это место, обойдите его стороной.



Отдыхайте в лесу на открытых, с достаточным обзором местах. Все пищевые отходы сжигайте.



Ни в коем случае не располагайтесь на ночевку, не ставьте палатки и не разбивайте лагеря на медвежьих тропах.



Избегайте ходить по лесу глухими сумерками и ночью. Ночью передвигаться с включённым электрическим фонарем.



Не приближайтесь в местах возможного нахождения медведя к останкам павших животных, массам брошенной добытой рыбы. Потревоженный на добыче медведь в большинстве случаев переходит в нападение.



Находясь с детьми в лесу, будьте всегда предельно внимательны, не разрешайте им залазить в заросли кустарника, высокотравья. Дети должны быть всегда у вас на виду, не позволяйте им уходить далеко, лазить в пойменных зарослях.



Располагаясь на отдых, внимательно осмотритесь – нет ли признаков присутствия медведя. Если у вас возникло подозрение, что здесь был медведь, немедленно покиньте это место и поищите другое.



При обнаружении медведя, проявляющего агрессию, раненого медведя, немедленно предупредить других людей, находящихся в том же месте или в непосредственной близости.



При встрече со зверем нужно помнить, что медведь очень хорошо слышит, обладает прекрасным обонянием, но зрение его относительно слабое. Если вы первым заметили медведя, следует, не привлекая его внимания, осторожно удалиться.



Никогда не убегайте от приближающегося медведя, если не уверены, что успеете добежать до укрытия. Бегство всегда провоцирует преследование, а так как даже очень упитанный зверь может развивать скорость до 60 км/ч, ваши шансы убежать от него малы.



При нахождении в лесу на сборе ягод, грибов нужно производить как можно больше шума, петь, громко разговаривать. Медведь, как правило, покидает шумное место.



При внезапной встрече с хищником ни в коем случае не нужно паниковать, кричать, смотреть зверю в глаза. Нужно постараться потихоньку уйти от зверя. Медведя можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком, голосом, выстрелами в воздух, ракетами.



Категорически запрещается подходить к раненному либо попавшему в самолов медведю.



Никогда не приближайтесь к медвежатам. Не пытайтесь их накормить или подманить.

