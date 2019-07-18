Подросток купался возле горы Омулевая
16-летний подросток утонул накануне в Тарбагатайском районе Бурятии. Он купался в Селенге в местности гора Омулевая, в несанкционированном месте. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Сегодня инспекторы ГИМС и водолазы Улан-Удэнской поисково-спасательной службы ищут тело подростка.
Также, как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кабанском районе в Селенге утонул 10-летний мальчик. Близкие просили о помощи в поисках тела волонтёров.
Сегодня утром спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда на глубине 5 метров нашли тело мальчика.
В Бурятии с начала лета зарегистрировано уже четыре трагических происшествия, связанных с пребыванием детей у воды. Два ребёнка погибли, ещё двое подростков числятся без вести пропавшими (предположительно, утонули).
В Бурятии на Селенге утонул подросток
Происшествия, Фото:
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