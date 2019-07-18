 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Июля

19 Июля

Популярное

В Бурятии на Селенге утонул подросток

В Бурятии на Селенге утонул подросток
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Подросток купался возле горы Омулевая

16-летний подросток утонул накануне в Тарбагатайском районе Бурятии. Он купался в Селенге в местности гора Омулевая, в несанкционированном месте. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Сегодня инспекторы ГИМС и водолазы Улан-Удэнской поисково-спасательной службы ищут тело подростка.

Также, как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кабанском районе в Селенге утонул 10-летний мальчик. Близкие просили о помощи в поисках тела волонтёров.

Сегодня утром спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда на глубине 5 метров нашли тело мальчика.

В Бурятии с начала лета зарегистрировано уже четыре трагических происшествия, связанных с пребыванием детей у воды. Два ребёнка погибли, ещё двое подростков числятся без вести пропавшими (предположительно, утонули).
смерть утопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В гостевом доме на Байкале произошёл пожар
В гостевом доме на Байкале произошёл пожар
Происшествия, 20.07.2019
Постояльцы эвакуировались самостоятельно
В Бурятии на пожаре погибла женщина
В Бурятии на пожаре погибла женщина
Происшествия, 20.07.2019
Пожар произошёл в продуктовом магазине
Житель Бурятии украл телят с фермы
Житель Бурятии украл телят с фермы
Происшествия, 20.07.2019
Ущерб составил более 40 тысяч рублей
«В огороде было море»: В Улан-Удэ после ремонта дороги затопило дом
«В огороде было море»: В Улан-Удэ после ремонта дороги затопило дом
Происшествия, 19.07.2019
Пенсионерке с 12-летним внуком приходится одним справляться с последствиями ливня
В Улан-Удэ «Королла» врезалась в «Аллион»
В Улан-Удэ «Королла» врезалась в «Аллион»
Происшествия, 19.07.2019
ДТП произошло на ул. 502 километр
Жительница Бурятии убила мужа 14 ударами ножа
Жительница Бурятии убила мужа 14 ударами ножа
Происшествия, 19.07.2019
Женщина зарезала супруга кухонным ножом
У забайкальца нашли каннабис в бутылке
У забайкальца нашли каннабис в бутылке
Происшествия, 19.07.2019
Наркотики обнаружили при личном досмотре
В Улан-Удэ провели следственный эксперимент с батутом, на котором пострадали дети
В Улан-Удэ провели следственный эксперимент с батутом, на котором пострадали дети
Происшествия, 19.07.2019
Следственный эксперимент показал, почему в Улан-Удэ перевернулся батут с детьми. ВИДЕО
Улан-удэнец обнаружил в своей квартире спящего вора
Улан-удэнец обнаружил в своей квартире спящего вора
Происшествия, 19.07.2019
Вор-неудачник уснул прямо на месте преступления
Жителя Бурятии осудили за заказ курительного микса
Жителя Бурятии осудили за заказ курительного микса
Происшествия, 19.07.2019
Курительную смесь молодой человек заказал по почте
В Бурятии добровольцы потушили уже более 230 пожаров
В Бурятии добровольцы потушили уже более 230 пожаров
Происшествия, 19.07.2019
За минувшие выходные добровольные пожарные привлекались на тушение двух пожаров в Кижингинском и Кабанском районах

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^