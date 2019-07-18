В Бурятии «чёрный лесоруб» нанял односельчанина

Гружённый древесиной «КамАЗ» был остановлен на 274 километре автотрассы «Улан-Удэ – Романовка» в Еравнинском районе



Когда полицейский поинтересовался у водителя, на каком основании водитель везёт сосны, он ответил, что лишь нанятый работник. Сельчанин за плату попросил его вывезти лес.



В скором времени подъехал и сам заказчик. 53-летний житель села Комсомольское признался, что разрешительные документы у него отсутствуют, а рубка производится незаконно.



Известно, что ранее у данного гражданина уже были проблемы с законом в сфере незаконного оборота лесных насаждений. Также он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса. Кроме того, в отношении мужчина составлен протокол за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима. Аналогичный протокол будет составлен и в отношении водителя грузового автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

