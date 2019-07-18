18 Июля

17 Июля

Популярное

В Бурятии «чёрный лесоруб» нанял односельчанина

В Бурятии «чёрный лесоруб» нанял односельчанина
Происшествия, 
Гружённый древесиной «КамАЗ» был остановлен на 274 километре автотрассы «Улан-Удэ – Романовка» в Еравнинском районе

Когда полицейский поинтересовался у водителя, на каком основании водитель везёт сосны, он ответил, что лишь нанятый работник. Сельчанин за плату попросил его вывезти лес.

В скором времени подъехал и сам заказчик. 53-летний житель села Комсомольское признался, что разрешительные документы у него отсутствуют, а рубка производится незаконно.

Известно, что ранее у данного гражданина уже были проблемы с законом в сфере незаконного оборота лесных насаждений. Также он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса. Кроме того, в отношении мужчина составлен протокол за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима. Аналогичный протокол будет составлен и в отношении водителя грузового автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «чёрный лесоруб» нанял односельчанина
В Бурятии «чёрный лесоруб» нанял односельчанина
Происшествия, 18.07.2019
Гружённый древесиной «КамАЗ» был остановлен на 274 километре автотрассы «Улан-Удэ – Романовка» в Еравнинском районе
В Иркутской области лесник украл семян на 4 миллиона
В Иркутской области лесник украл семян на 4 миллиона
Происшествия, 18.07.2019
Семена были приготовлены для восстановления лесов
Житель Бурятии понёс мешок марихуаны в лес
Житель Бурятии понёс мешок марихуаны в лес
Происшествия, 18.07.2019
Сотрудники управления наркоконтроля в Тарбагатайском районе задержали 29-летнего местного жителя
В Бурятии нашли тело утонувшего мальчика
В Бурятии нашли тело утонувшего мальчика
Происшествия, 18.07.2019
Сегодня в Бурятии подняли тело погибшего на Селенге ребёнка
«Улан-Венеция»: Ливень в Улан-Удэ вновь привёл к проблемам
«Улан-Венеция»: Ливень в Улан-Удэ вновь привёл к проблемам
Происшествия, 18.07.2019
На улицах ломались и попадали в ДТП автомобили, люди ходили по колено в воде
Читинца осудили за покупку ЛСД
Читинца осудили за покупку ЛСД
Происшествия, 18.07.2019
Молодого человека задержали в тот же день
В Иркутской области после наводнения нашли мужчину, скрывавшегося от полиции 24 года
В Иркутской области после наводнения нашли мужчину, скрывавшегося от полиции 24 года
Происшествия, 18.07.2019
Он с 90-х годов прятался от правоохранительных органов в тайге
В Улан-Удэ пропала 23-летняя девушка
В Улан-Удэ пропала 23-летняя девушка
Происшествия, 18.07.2019
Пропавшая ушла из дома ещё в марте
В Бурятии сгорел второй этаж коттеджа
В Бурятии сгорел второй этаж коттеджа
Происшествия, 18.07.2019
Возгорание произошло из-за короткого замыкания
В Бурятии поймали «чёрного лесоруба» на «КамАЗе»
В Бурятии поймали «чёрного лесоруба» на «КамАЗе»
Происшествия, 18.07.2019
У него конфисковали грузовик и древесину
В Бурятии ищут утонувшего 10-летнего мальчика
В Бурятии ищут утонувшего 10-летнего мальчика
Происшествия, 18.07.2019
Ребёнка утянуло в воронку на реке Селенга
Жительница Тайшета лишилась 180 тысяч, продавая детскую кроватку
Жительница Тайшета лишилась 180 тысяч, продавая детскую кроватку
Происшествия, 18.07.2019
С женщиной связался «покупатель» и попросил реквизиты карты
Улан-удэнец присвоил телефон в спорт-баре
Улан-удэнец присвоил телефон в спорт-баре
Происшествия, 18.07.2019
Мальчик забыл его на теннисном столе в спорт-баре

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^