В Иркутской области лесник украл семян на 4 миллиона

Семена были приготовлены для восстановления лесов



Лесник в Усть-Илимске украл семена, которыми можно было бы засеять 400 гектаров будущего соснового бора.



- В полицию поступило сообщение о том, что со склада предприятия похищено 16 бочек с семенами сосен. Этого посадочного материала хватило бы для территории площадью 400 гектаров. Однако в результате экологический проект оказался под угрозой срыва. Ущерб превысил 4 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба МВД России.



По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который ранее работал в этой же организации.



Значительную часть семян мужчина продал по заниженной цене лесозаготовительному предприятию в соседнем районе.



- Найденные в ходе обысков бочки с семенами возвращены законному владельцу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



