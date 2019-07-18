Семена были приготовлены для восстановления лесов
Лесник в Усть-Илимске украл семена, которыми можно было бы засеять 400 гектаров будущего соснового бора.
- В полицию поступило сообщение о том, что со склада предприятия похищено 16 бочек с семенами сосен. Этого посадочного материала хватило бы для территории площадью 400 гектаров. Однако в результате экологический проект оказался под угрозой срыва. Ущерб превысил 4 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба МВД России.
По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который ранее работал в этой же организации.
Значительную часть семян мужчина продал по заниженной цене лесозаготовительному предприятию в соседнем районе.
- Найденные в ходе обысков бочки с семенами возвращены законному владельцу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Иркутской области лесник украл семян на 4 миллиона
Происшествия, Фото:
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