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В Иркутской области лесник украл семян на 4 миллиона

В Иркутской области лесник украл семян на 4 миллиона
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Семена были приготовлены для восстановления лесов

Лесник в Усть-Илимске украл семена, которыми можно было бы засеять 400 гектаров будущего соснового бора.

- В полицию поступило сообщение о том, что со склада предприятия похищено 16 бочек с семенами сосен. Этого посадочного материала хватило бы для территории площадью 400 гектаров. Однако в результате экологический проект оказался под угрозой срыва. Ущерб превысил 4 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба МВД России.

По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который ранее работал в этой же организации.

Значительную часть семян мужчина продал по заниженной цене лесозаготовительному предприятию в соседнем районе.

- Найденные в ходе обысков бочки с семенами возвращены законному владельцу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

кража
 
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