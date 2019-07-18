Житель Бурятии понёс мешок марихуаны в лес

Сотрудники управления наркоконтроля в Тарбагатайском районе задержали 29-летнего местного жителя



Полицейские изъяли у молодого человека полимерный мешок с 2,2 кг марихуаны, а также бутылку растворителя.



По словам мужчины, он планировал пойти в лес, чтобы там приготовить наркотическое средство.



Гражданин находился в состоянии наркотического опьянения, что подтверждают результаты освидетельствования.



В 2017 году он уже привлекался к уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ. Нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Преступление раскрыто в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

