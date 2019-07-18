Сотрудники управления наркоконтроля в Тарбагатайском районе задержали 29-летнего местного жителя
Полицейские изъяли у молодого человека полимерный мешок с 2,2 кг марихуаны, а также бутылку растворителя.
По словам мужчины, он планировал пойти в лес, чтобы там приготовить наркотическое средство.
Гражданин находился в состоянии наркотического опьянения, что подтверждают результаты освидетельствования.
В 2017 году он уже привлекался к уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ. Нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Преступление раскрыто в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии понёс мешок марихуаны в лес
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