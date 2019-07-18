Молодого человека задержали в тот же день
Читинец заказал наркотическое средство ЛСД в интернете. Он оплатил его при помощи электронной системы платежей.
Письмо с ЛСД пришло с почтой. Житель Читы получил его, но был задержан сотрудниками полиции в тот же день.
На суде молодой человек признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся. 10 июля Центральный районный суд Читы назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года.
Суд учёл положительные данные о личности подсудимого, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Читы.
Читинца осудили за покупку ЛСД
Происшествия, Фото:
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