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В Иркутской области после наводнения нашли мужчину, скрывавшегося от полиции 24 года

В Иркутской области после наводнения нашли мужчину, скрывавшегося от полиции 24 года
Происшествия, 
Он с 90-х годов прятался от правоохранительных органов в тайге

В Иркутской области благодаря наводнению нашли мужчину, который 24 года скрывался от правоохранительных органов за покушение на убийство женщины и её ребёнка. Преступление произошло в Кемеровской области в 1995 году.

По версии следствия, в ноябре 1995 года мужчина пришёл к бывшей сожительнице и предложил ей снова жить вместе. Ранее он неоднократно избивал её, поэтому женщина категорично отказалась от предложения. Разозлившись, мужчина ударил ножом сначала женщину, а затем её 6-летнюю дочь. Крики услышали соседи и вызвали сотрудников милиции. Женщине и девочке была своевременно оказана квалифицированная помощь.

Мужчина, который также попал в больницу, при первой возможности сбежал и выехал за пределы области. Тогда по горячим следам установить его местонахождение не удалось.

В июле 2019 года подозреваемый, которому уже 72 года, был задержан в Иркутской области. Более 20 лет он жил в тайге и занимался охотой. Документов, удостоверяющих личность, все эти годы он не имел.

Мужчина оказался в числе пострадавших от паводка и был госпитализирован. При оформлении документов и было установлено, что он значится в федеральном розыске.

Мужчина был задержан и доставлен в город Таштагол Кемеровской области. Его заключили под стражу. Следователю мужчина признался, что все эти годы он считал, что убил женщину и девочку. Он пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В конце июня в Иркутскую область пришло наводнение. В зону подтопления попали 109 населенных пунктов, повреждены или полностью уничтожены 10 890 домов, в которых жили более 38 тысяч человек. Дома и постройки сносило потоками воды. Во время пика паводка людей снимали с крыш вертолётами и эвакуировали на лодках. Погибли 25 человек. За медицинской помощью обратились более 3 тысяч граждан.

В списке на материальную помощь находятся 16,5 тысяч человек, пока им выплачивают по 10 тысяч рублей. Позже потерявшим жильё и имущество обещали более существенную помощь.

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