В Улан-Удэ пропала 23-летняя девушка

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Пропавшая ушла из дома ещё в марте



В Улан-Удэ разыскивают 23-летнюю уроженку столицы Бурятии Нансалму Галсанову. Она в марте ушла из дома на улице Ямская в Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулась, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, на вид 23-25 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие.



Особые приметы: на предплечьях обеих рук имеются татуировки в виде рисунков и английских букв.



При наличии какой-либо информации о пропавшей либо её местонахождении жителей республики просят сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)29-56-02, 8(3012)29-58-73, 8(9025)63-44-31.

