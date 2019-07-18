Возгорание произошло из-за короткого замыкания
Накануне в селе Кырен Тункинского района Бурятии загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарной охраны горела крыша и второй этаж. Жильцы эвакуировались самостоятельно.
К ликвидации пожара было привлечено 8 пожарных и 2 единицы спецтехники.
В результате возгорания уничтожены крыша и второй этаж дома на площади 140 кв. м. Предположительно, произошёл скачок напряжения из-за отключения электроэнергии, в результате чего случилось короткое замыкание.
Жильцы в размещении не нуждаются.
Также накануне из-за неисправности топливной системы в селе Мухоршибирь загорелся автомобиль. Когда на место прибыли пожарные, пламенем уже был охвачен моторный отсек автомобиля.
Всего 17 июля в Бурятии зарегистрировано 7 пожаров, 3 из которых произошли в районах, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС
В Бурятии сгорел второй этаж коттеджа
Происшествия, Фото:
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