В Бурятии сгорел второй этаж коттеджа

Возгорание произошло из-за короткого замыкания



Накануне в селе Кырен Тункинского района Бурятии загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарной охраны горела крыша и второй этаж. Жильцы эвакуировались самостоятельно.



К ликвидации пожара было привлечено 8 пожарных и 2 единицы спецтехники.



В результате возгорания уничтожены крыша и второй этаж дома на площади 140 кв. м. Предположительно, произошёл скачок напряжения из-за отключения электроэнергии, в результате чего случилось короткое замыкание.



Жильцы в размещении не нуждаются.



Также накануне из-за неисправности топливной системы в селе Мухоршибирь загорелся автомобиль. Когда на место прибыли пожарные, пламенем уже был охвачен моторный отсек автомобиля.



Всего 17 июля в Бурятии зарегистрировано 7 пожаров, 3 из которых произошли в районах, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС



