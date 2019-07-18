С женщиной связался «покупатель» и попросил реквизиты карты
Жертвой мошенничества стала жительница Тайшета, желавшая продать детскую кроватку. Женщина передала мошенникам 180 тысяч рублей, сообщает ОМВД России по Тайшетскому району.
39-летняя женщина написала объявление о продажи детской кровати и разместила его в Интернете. Вскоре с ней связался потенциальный покупатель из Иркутска и попросил реквизиты карты для перевода денег. Покупку должен был забрать знакомый мужчины. Потерпевшая выполнила все указания афериста и вскоре с её карты списалось 180 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась за помощью в полицию.
Полицейские в очередной раз напоминают, что для сохранности собственных средств необходимо соблюдать простые правила – не сообщать посторонним лицам данные своих банковских карт.
Жительница Тайшета лишилась 180 тысяч, продавая детскую кроватку
Происшествия, Фото:
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