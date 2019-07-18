Улан-удэнец присвоил телефон в спорт-баре

Мальчик забыл его на теннисном столе в спорт-баре



В полицию Улан-Удэ поступило заявление от 27-летней девушки. Горожанка рассказала, что в спорт-баре на улице Корабельная у её 14-летнего брата был украден телефон.



После проведения расследования, в поле зрения сыщиков попал 30-летний мужчина, постоянный посетитель заведения.



Улан-удэнец, пришедший с другом сыграть несколько партий, заметил телефон на теннисном столе. Вместо того, чтобы известить о находке администратора и попытаться найти владельца смартфона, он, покидая спорт-бар, прихватил мобильный с собой. И по пути вынул и выбросил сим-карту.



Оперативники задержали мужчину, когда он в очередной раз пришёл в спорт-бар.



Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и наркопреступление.



Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

