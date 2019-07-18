Мальчик забыл его на теннисном столе в спорт-баре
В полицию Улан-Удэ поступило заявление от 27-летней девушки. Горожанка рассказала, что в спорт-баре на улице Корабельная у её 14-летнего брата был украден телефон.
После проведения расследования, в поле зрения сыщиков попал 30-летний мужчина, постоянный посетитель заведения.
Улан-удэнец, пришедший с другом сыграть несколько партий, заметил телефон на теннисном столе. Вместо того, чтобы известить о находке администратора и попытаться найти владельца смартфона, он, покидая спорт-бар, прихватил мобильный с собой. И по пути вынул и выбросил сим-карту.
Оперативники задержали мужчину, когда он в очередной раз пришёл в спорт-бар.
Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и наркопреступление.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец присвоил телефон в спорт-баре
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ребёнка утянуло в воронку на реке Селенга
С женщиной связался «покупатель» и попросил реквизиты карты
Мальчик забыл его на теннисном столе в спорт-баре
ДТП произошло вечером во время ливня
Из-за ночных любителей бокса он получил штраф
Потерпевший стал преследовать своё транспортное средство
За несколько часов он успел ограбить две организации
Возбуждено уголовное дело
21-летняя девушка убила улан-удэнца, в которого влюбилась
Оно зафиксировано в Муйском районе
Он продал сотовый за 15 тысяч
Его катал друг, с которым они отмечали праздник
Мужчина отделался штрафом
На читинца, матерившего судей, возбудили дело
О новом виде мошенничества сообщили власти Улан-Удэ