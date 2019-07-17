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На вокзале в Улан-Удэ у мужчины изъяли гашишное масло

На вокзале в Улан-Удэ у мужчины изъяли гашишное масло
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

Накануне на железнодорожном вокзале в Улан-Удэ был задержан 38-летний житель Боханского района Иркутской области. У него изъяли более 5 граммов гашишного масла.

Также накануне на входном контроле железнодорожного вокзала Иркутска у ранее не судимого 25-летнего жителя Тайшета обнаружили 6 граммов гашишного масла.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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