На вокзале в Улан-Удэ у мужчины изъяли гашишное масло

Возбуждено уголовное дело



Накануне на железнодорожном вокзале в Улан-Удэ был задержан 38-летний житель Боханского района Иркутской области. У него изъяли более 5 граммов гашишного масла.



Также накануне на входном контроле железнодорожного вокзала Иркутска у ранее не судимого 25-летнего жителя Тайшета обнаружили 6 граммов гашишного масла.



По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

