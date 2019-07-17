Оно зафиксировано в Муйском районе
16 июля в 22:20 часов было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 3,3. Эпицентр находился в 35 км северо-западнее посёлка Северомуйск Муйского района, сообщает ГУ МЧС России по Бурятии.
Землетрясение местные жители не ощутили.
Объекты жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики работают в штатном режиме.
В Бурятии произошло землетрясение
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