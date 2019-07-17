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В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 
Оно зафиксировано в Муйском районе

16 июля в 22:20 часов было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 3,3. Эпицентр находился в 35 км северо-западнее посёлка Северомуйск Муйского района, сообщает ГУ МЧС России по Бурятии.

Землетрясение местные жители не ощутили.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики работают в штатном режиме.


землетрясение
 
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