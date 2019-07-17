Из-за ночных любителей бокса он получил штраф
Административная комиссия городского округа «Город Чита» рассмотрела дело молодого человека, которого подвёл игровой автомат. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Забайкальской столицы.
Предприимчивый юноша приобрёл и установил автомат «Рокки боксёр» возле одного из крупных торговых центров. Боксирование с автоматом быстро стало популярно, в том числе и в ночное время у не совсем трезвых граждан, которые измерение силы удара сопровождали бурными дискуссиями и криками.
Жильцы окрестных домов не стали мириться с ночным шумом и обратились в правоохранительные органы с просьбой решить их проблему. В результате «Рокки боксёр» убавил децибелы, а его владельцу грозит уплата штрафа и предписание впредь не нарушать административное законодательство.
Читинца подвёл игровой автомат
Происшествия, Фото:
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