Читинца подвёл игровой автомат

Из-за ночных любителей бокса он получил штраф



Административная комиссия городского округа «Город Чита» рассмотрела дело молодого человека, которого подвёл игровой автомат. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Забайкальской столицы.



Предприимчивый юноша приобрёл и установил автомат «Рокки боксёр» возле одного из крупных торговых центров. Боксирование с автоматом быстро стало популярно, в том числе и в ночное время у не совсем трезвых граждан, которые измерение силы удара сопровождали бурными дискуссиями и криками.



Жильцы окрестных домов не стали мириться с ночным шумом и обратились в правоохранительные органы с просьбой решить их проблему. В результате «Рокки боксёр» убавил децибелы, а его владельцу грозит уплата штрафа и предписание впредь не нарушать административное законодательство.

