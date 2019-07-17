Мошенники приглашают улан-удэнцев на работу в мэрию

О новом виде мошенничества сообщили власти Улан-Удэ



В Улан-Удэ мошенники предлагают якобы трудоустроить за деньги в отделы мэрии. Об этом сообщили в управлении по информационной политике города.



16 июля в администрацию города обратились мужчина и женщина, которым назначили встречу в здании по ул. Ленина, 54 (здание мэрии Улан-Удэ). Они ранее подавали онлайн-объявление о поиске работы на одной из бирж объявлений. Мошенники просили перечислить на карту средства в обмен на помощь в трудоустройстве в администрацию Улан-Удэ. Мужчине пообещали должность водителя в автотранспортном управлении мэрии. А женщине предлагали место в одной из структур администрации Улан-Удэ.



В связи с этим городские власти обращаются к горожанам с просьбой быть внимательными, не обращать внимания на подобные «предложения» и обращаться в правоохранительные органы или по телефону доверия администрации Улан-Удэ 8 (3012) 22-22-37.



Администрация города напоминает, что на работу на вакантные должности муниципальной службы принимают только на конкурсной основе.



- Целью проведения конкурса является отбор высококвалифицированных специалистов с учётом их профессиональных качеств и компетентности. Оценка профессионального уровня участника конкурса на предмет наличия знаний и навыков по конкретной вакантной должности муниципальной службы проводится посредством тестирования с использованием программного обеспечения и собеседования, - пояснили в Управлении кадровой политики.



Информация о текущих вакансиях, порядке прохождения конкурса и перечне документов, необходимых для участия в конкурсе, находится на официальном сайте ОМСУ http://www.ulan-ude-eg.ru/ во вкладке Администрации города Улан-Удэ/ муниципальная служба/вакансии/.





