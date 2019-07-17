В Шелехове преступника обнаружили по кровавым следам

Мужчина пытался скрыть следы преступления в подъезде дома



Накануне вечером в 3 квартале города Шелехов Иркутской области во время несения службы полицейские заметили у подъезда одного из домов мужчину, на одежде которого были следы крови.



Вызвав скорую помощь, правоохранители буквально пошли по следам на асфальте, и на четвёртом этаже заметили мужчину, смывающего пятна крови. Увидев сотрудников полиции, тот попытался скрыться в квартире, но был задержан и доставлен в ОМВД.



Как установили сыщики, между знакомыми произошёл конфликт, во время которого потерпевшему было нанесено ножевое ранение в область поясницы. Пострадавший сумел выбежать из подъезда.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», сообщили в отделе МВД России по Шелеховскому району.

