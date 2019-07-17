23-летнего улан-удэнца задержали с «травкой»

Возбуждено уголовное дело



15 июля на улице Цыбикова в Улан-Удэ был задержан 23-летний горожанин. У него было обнаружено около 300 граммов марихуаны.



Также у молодого человека установлен факт потребления наркотического средства. Коноплю он собрал накануне.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

