Возбуждено уголовное дело
15 июля на улице Цыбикова в Улан-Удэ был задержан 23-летний горожанин. У него было обнаружено около 300 граммов марихуаны.
Также у молодого человека установлен факт потребления наркотического средства. Коноплю он собрал накануне.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
23-летнего улан-удэнца задержали с «травкой»
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