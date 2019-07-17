В Бурятии горит более 1800 га леса

Накануне в Бурятии действовал 21 лесной пожар
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 21 лесного пожара в Баргузинском, Баунтовском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Хоринском районах.
- В результате три очага локализовано, пятнадцать очагов ликвидировано. Продолжаются работы по тушению одного очага площадью 50 га в Курумканском районе, двух очагов общей площадью 1773 га в Северо-Байкальском районе, также ведутся работы по дотушиванию трёх локализованных очагов в Баргузинском, Кяхтинском и Северо-Байкальском районе, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
Введён режим ЧС на территории Забайкальского национального парка, Джергинского заповедника и Северо-Байкальского района в связи со сложной лесопожарной обстановкой.
За сутки на тушении лесных пожаров работало 399 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 72 единицы лесопожарной и тяжёлой техники.
Находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 7 термоточек в Северо-Байкальском районе, 4 термоточки в Баунтовском районе, 1 термоточка в Курумканском районе, 1 термоточка в Селенгинском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинён.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 15 июля из-за лесного пожара под Улан-Удэ эвакуировали 181 человека. Очаг возгорания находился в 1 км от Сотникова.
В Бурятии горит более 1800 га леса
Происшествия, Фото:
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