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В Бурятии горит более 1800 га леса

В Бурятии горит более 1800 га леса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Накануне в Бурятии действовал 21 лесной пожар

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 21 лесного пожара в Баргузинском, Баунтовском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Хоринском районах.

- В результате три очага локализовано, пятнадцать очагов ликвидировано. Продолжаются работы по тушению одного очага площадью 50 га в Курумканском районе, двух очагов общей площадью 1773 га в Северо-Байкальском районе, также ведутся работы по дотушиванию трёх локализованных очагов в Баргузинском, Кяхтинском и Северо-Байкальском районе, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

Введён режим ЧС на территории Забайкальского национального парка, Джергинского заповедника и Северо-Байкальского района в связи со сложной лесопожарной обстановкой.

За сутки на тушении лесных пожаров работало 399 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 72 единицы лесопожарной и тяжёлой техники.

Находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 7 термоточек в Северо-Байкальском районе, 4 термоточки в Баунтовском районе, 1 термоточка в Курумканском районе, 1 термоточка в Селенгинском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинён.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 15 июля из-за лесного пожара под Улан-Удэ эвакуировали 181 человека. Очаг возгорания находился в 1 км от Сотникова.
лесные пожары
 
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