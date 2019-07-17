В Бурятии пропала уехавшая на заработки женщина

Улан-удэнка уехала на заработки в Окинский район и пропала
Полиция разыскивает 52-летнюю уроженку Улан-Удэ Светлану Батуеву. Она в июне 2019 года выехала на заработки в Окинский район и с тех пор не выходит на связь, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Приметы:
азиатской внешности, на вид 47 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы крашеные светло-русые с сиреневым оттенком длиною до плеч.
Особые приметы: на левом предплечье шрам от пореза.
При наличии какой-либо информации о пропавшей или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)29-56-02, 8(3012)29-58-73, 8(9025)63-44-31.
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