В Бурятии пропала уехавшая на заработки женщина

Особые приметы: на левом предплечье шрам от пореза.









Полиция разыскивает 52-летнюю уроженку Улан-Удэ Светлану Батуеву. Она в июне 2019 года выехала на заработки в Окинский район и с тех пор не выходит на связь, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.азиатской внешности, на вид 47 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы крашеные светло-русые с сиреневым оттенком длиною до плеч.При наличии какой-либо информации о пропавшей или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)29-56-02, 8(3012)29-58-73, 8(9025)63-44-31.