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Пятая часть пострадавших от наводнения жителей Иркутской области хотят переехать

Пятая часть пострадавших от наводнения жителей Иркутской области хотят переехать
Происшествия, 
По предварительной информации, около 20% процентов опрошенных жителей территорий Иркутской области, которые попали в зону подтопления, хотели бы переехать в другие населенные пункты

Данные опроса привела министр строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина во время заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участие в заседание принимал глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Опросы специалисты проводят для того, чтобы выяснить потребность населения в домах ИЖС, домах малоэтажной и многоэтажной застройки, а также располагать данными о предполагаемых переселенцах.

- Нам нужно понять объём жилья, который необходимо построить на пострадавших территориях, учитывая пожелания граждан. Если граждане являются собственниками, они имеют право выбора жилья в любом муниципальном образовании Иркутской области,- подчеркнула министр.

Продолжается работа по обследованию жилищного фонда утраченных жилых помещений и объектов социальной инфраструктуры. На сегодня обследовано 2322 объекта.

В восьми районах, попавших в зону подтопления, пострадали 109 населенных пунктов, 10 890 домов, более 38 000 человек.

наводнение
 
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