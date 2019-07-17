По предварительной информации, около 20% процентов опрошенных жителей территорий Иркутской области, которые попали в зону подтопления, хотели бы переехать в другие населенные пункты
Данные опроса привела министр строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина во время заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участие в заседание принимал глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Опросы специалисты проводят для того, чтобы выяснить потребность населения в домах ИЖС, домах малоэтажной и многоэтажной застройки, а также располагать данными о предполагаемых переселенцах.
- Нам нужно понять объём жилья, который необходимо построить на пострадавших территориях, учитывая пожелания граждан. Если граждане являются собственниками, они имеют право выбора жилья в любом муниципальном образовании Иркутской области,- подчеркнула министр.
Продолжается работа по обследованию жилищного фонда утраченных жилых помещений и объектов социальной инфраструктуры. На сегодня обследовано 2322 объекта.
В восьми районах, попавших в зону подтопления, пострадали 109 населенных пунктов, 10 890 домов, более 38 000 человек.
Пятая часть пострадавших от наводнения жителей Иркутской области хотят переехать
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