Улан-удэнец шёл во дворе с украденным кабелем в руках

Вора задержали сотрудники вневедомственной охраны



Подозреваемый в краже кабеля из жилого дома по проспекту Строителей в Улан-Удэ задержали спустя десять минут.



Сообщение о краже поступило вечером 15 июля. Неизвестный, взломав замок, проник в подвал жилого дома и украл кабель. При отработке территории экипаж вневедомственной охраны задержал в соседнем дворе мужчину, который нёс в руках кабель. Объяснить происхождение проводов мужчина не смог и был доставлен в отдел полиции.



Задержанный – ранее судимый 33-летний житель Улан-Удэ. Возбуждено уголовное дело по ст. 215.1 УК РФ «Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения», сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

