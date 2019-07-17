Вора задержали сотрудники вневедомственной охраны
Подозреваемый в краже кабеля из жилого дома по проспекту Строителей в Улан-Удэ задержали спустя десять минут.
Сообщение о краже поступило вечером 15 июля. Неизвестный, взломав замок, проник в подвал жилого дома и украл кабель. При отработке территории экипаж вневедомственной охраны задержал в соседнем дворе мужчину, который нёс в руках кабель. Объяснить происхождение проводов мужчина не смог и был доставлен в отдел полиции.
Задержанный – ранее судимый 33-летний житель Улан-Удэ. Возбуждено уголовное дело по ст. 215.1 УК РФ «Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения», сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Улан-удэнец шёл во дворе с украденным кабелем в руках
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