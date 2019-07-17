Улан-удэнка лишилась денег, продавая самокат

За сутки мошенники обманули двух жителей Улан-Удэ



За прошедшие сутки в Улан-Удэ зарегистрировано два факта мошенничества, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Так, жертвой мошенников стала 43-летняя жительница Октябрьского района Улан-Удэ, разместившая объявление о продаже самоката на одном из популярных интернет-сайтов.



Позвонивший ей мужчина предложил перечислить предоплату за товар. Горожанка по его просьбе назвала реквизиты карты, а также пароль доступа и лишилась более 15 тысяч рублей.



Подобному обману подвергся и 55-летний улан-удэнец, опубликовавший в Интернете объявление об аренде квартиры. По аналогичной схеме у него украли 20 тысяч рублей.



Полицейские призывают граждан проверять полученную информацию, а также лично встречаться с покупателями.



- Ни в коем случае не называйте персональные данные банковских карт, в частности, оборотный код, а также пароли, приходящие в смс для подтверждения операций, - призывают в МВД.



