За сутки мошенники обманули двух жителей Улан-Удэ
За прошедшие сутки в Улан-Удэ зарегистрировано два факта мошенничества, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Так, жертвой мошенников стала 43-летняя жительница Октябрьского района Улан-Удэ, разместившая объявление о продаже самоката на одном из популярных интернет-сайтов.
Позвонивший ей мужчина предложил перечислить предоплату за товар. Горожанка по его просьбе назвала реквизиты карты, а также пароль доступа и лишилась более 15 тысяч рублей.
Подобному обману подвергся и 55-летний улан-удэнец, опубликовавший в Интернете объявление об аренде квартиры. По аналогичной схеме у него украли 20 тысяч рублей.
Полицейские призывают граждан проверять полученную информацию, а также лично встречаться с покупателями.
- Ни в коем случае не называйте персональные данные банковских карт, в частности, оборотный код, а также пароли, приходящие в смс для подтверждения операций, - призывают в МВД.
Улан-удэнка лишилась денег, продавая самокат
Происшествия, Фото:
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