Тело обнаружили в популярной у туристов местности
На берегу Байкала в 50 метрах от посёлка Энхалук Кабанского района Бурятии нашли тело 42-летней женщины.
Известно, что погибла отдыхала на Байкале.
Трагедия произошла 13 июля, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Погибшей 42 года. Вероятнее всего, женщина утонула во время отдыха.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера днём в Прибайкальском районе Бурятии мужчина утонул на глазах у супруги.
На берегу Байкала в Бурятии нашли тело женщины
Происшествия, Фото:
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