Больше всего укусов клещей зарегистрировано в Кабанском районе
В Бурятии пик активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний.
На 16 июля, в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 2753 человек, в том числе 775 детей. Это на 18% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года.
Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, наибольшее количество в Кабанском – 732 случаев, в Тункинском – 162 случая, Прибайкальском районах – 156 случаев, окрестностях Улан-Удэ – 702 случая. Более 14% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках. Заболеваемость клещевыми инфекциями не превышает среднемноголетние показатели.
Одним из надёжных способов уберечь себя от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Привиться можно в поликлиниках по месту жительства.
С начала года привито 49982 человека, планируется привить более 53 тыс. человек, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В Бурятии клещи покусали 2,7 тысячи человек
Происшествия, Фото:
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