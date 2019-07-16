В Бурятии клещи покусали 2,7 тысячи человек

Больше всего укусов клещей зарегистрировано в Кабанском районе



В Бурятии пик активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний.



На 16 июля, в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 2753 человек, в том числе 775 детей. Это на 18% ниже обращаемости аналогичного периода прошлого года.



Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики, наибольшее количество в Кабанском – 732 случаев, в Тункинском – 162 случая, Прибайкальском районах – 156 случаев, окрестностях Улан-Удэ – 702 случая. Более 14% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках. Заболеваемость клещевыми инфекциями не превышает среднемноголетние показатели.



Одним из надёжных способов уберечь себя от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Привиться можно в поликлиниках по месту жительства.



С начала года привито 49982 человека, планируется привить более 53 тыс. человек, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



