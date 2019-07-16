Из рюкзака умершей девушки из Бурятии торчали шприцы
15 июля в парадной одного из домов по улице Композиторов в Выборгском районе Санкт-Петербурга обнаружили труп девушки. Бездыханное тело заметили на 11-м этаже, из рюкзака умершей торчали шприцы. Об этом сообщает ИА «Невские новости».
Правоохранители установили, что погибшей является 19-летняя жительница Бурятии – прописана она в селе Хоринск.
На её руках имелись следы от инъекций, уточняют «Невские новости».
В Санкт-Петербурге нашли труп 19-летней девушки из Бурятии
Происшествия, Фото:
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