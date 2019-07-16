В Санкт-Петербурге нашли труп 19-летней девушки из Бурятии

Из рюкзака умершей девушки из Бурятии торчали шприцы



15 июля в парадной одного из домов по улице Композиторов в Выборгском районе Санкт-Петербурга обнаружили труп девушки. Бездыханное тело заметили на 11-м этаже, из рюкзака умершей торчали шприцы. Об этом сообщает ИА «Невские новости».



Правоохранители установили, что погибшей является 19-летняя жительница Бурятии – прописана она в селе Хоринск.



На её руках имелись следы от инъекций, уточняют «Невские новости».



