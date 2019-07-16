Украденные деньги она пропила, мобильный продала на рынке
Днем 13 июля в дежурную часть в Улан-Удэ поступило заявление о краже от 26-летней местной жительницы.
Она сообщила, что три дня назад ночью распивала спиртное с подругой во дворе дома. От выпитого девушка уснула на скамейке, а когда проснулась, ни приятельницы, ни сумки, с которой она пришла, уже не было. В сумке находились телефон, 25 тысяч рублей, косметика и документы.
Встретиться с подругой и установить обстоятельства пропажи вещей потерпевшей не удалось, и она сообщила о произошедшем в полицию.
Позже задержали подозреваемую – 27-летнюю горожанку. Установлено, что украденные деньги она пропила, мобильный продала на одном из рынков города, от сумки с документами избавилась. У злоумышленницы изъята лишь косметика потерпевшей.
Отметим, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнка украла у подруги сумку с документами и деньгами
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