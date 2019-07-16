16 Июля

Не переплачивай – покупай у производителя! Выставка меха пройдёт в Улан-Удэ

15 Июля

Популярное

В Иркутске сбили 17-летнюю велосипедистку

В Иркутске сбили 17-летнюю велосипедистку
Происшествия, 
Её родителей могут наказать за нарушение «комендантского часа»

14 июля в 23.30 часов водитель «Хонда Сабер» на улице Верхняя Набережная в Иркутске сбил 17-летнюю девушку, катающуюся на велосипеде. Девушку с различными травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка. Выясняются как причины ДТП, так и нахождение в нарушение «комендантского часа» несовершеннолетней. Известно, что девушка живёт в микрорайоне Ново-Ленино, сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Закаменске произошёл пожар
В Закаменске произошёл пожар
Происшествия, 16.07.2019
Причиной пожара стал перекал печи
В Иркутске сбили 17-летнюю велосипедистку
В Иркутске сбили 17-летнюю велосипедистку
Происшествия, 16.07.2019
Её родителей могут наказать за нарушение «комендантского часа»
В Сотниково сгорела крыша дома
В Сотниково сгорела крыша дома
Происшествия, 16.07.2019
Пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём
Улан-удэнца обманула девушка, оказывающая клининг-услуги
Улан-удэнца обманула девушка, оказывающая клининг-услуги
Происшествия, 16.07.2019
Полиция задержала 18-летнюю уборщицу-мошенницу
Читинец продал чужую машину и уехал в Бурятию
Читинец продал чужую машину и уехал в Бурятию
Происшествия, 16.07.2019
Потерпевший сам дал ключи от машины малознакомому мужчине
В Улан-Удэ погас Вечный огонь
В Улан-Удэ погас Вечный огонь
Происшествия, 16.07.2019
В комбинате по благоустройству города обещали разобраться в ситуации  
Мошенники звонят жителям Бурятии с номеров банков
Мошенники звонят жителям Бурятии с номеров банков
Происшествия, 16.07.2019
Участились случаи, когда мошенники при помощи специальных программ маскируют номера своих телефонов под официальные банковские
В Бурятии сгорел УАЗ
В Бурятии сгорел УАЗ
Происшествия, 16.07.2019
Погибших и пострадавших нет
В Чите нашли тело убитой женщины
В Чите нашли тело убитой женщины
Происшествия, 16.07.2019
Подозреваемых пока нет
В Улан-Удэ домушник залез в дом через форточку
В Улан-Удэ домушник залез в дом через форточку
Происшествия, 16.07.2019
Украденное он спрятал в доме у родственницы
В Бурятии разыскивают женщину с 9-летним сыном
В Бурятии разыскивают женщину с 9-летним сыном
Происшествия, 16.07.2019
Родные не могут связаться с ними с осени прошлого года
В центре Улан-Удэ снова затопило многострадальную развязку
В центре Улан-Удэ снова затопило многострадальную развязку
Происшествия, 16.07.2019
Горожане предлагают переименовать развязку у рынка в «водопад Виктория»
В Улан-Удэ из-за грозы произошло массовое отключение света
В Улан-Удэ из-за грозы произошло массовое отключение света
Происшествия, 16.07.2019
Улан-удэнцы сообщают о попадании молнии в ЛЭП  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^