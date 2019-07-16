В Иркутске сбили 17-летнюю велосипедистку

Её родителей могут наказать за нарушение «комендантского часа»



14 июля в 23.30 часов водитель «Хонда Сабер» на улице Верхняя Набережная в Иркутске сбил 17-летнюю девушку, катающуюся на велосипеде. Девушку с различными травмами доставили в больницу.



По данному факту проводится проверка. Выясняются как причины ДТП, так и нахождение в нарушение «комендантского часа» несовершеннолетней. Известно, что девушка живёт в микрорайоне Ново-Ленино, сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

