Её родителей могут наказать за нарушение «комендантского часа»
14 июля в 23.30 часов водитель «Хонда Сабер» на улице Верхняя Набережная в Иркутске сбил 17-летнюю девушку, катающуюся на велосипеде. Девушку с различными травмами доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка. Выясняются как причины ДТП, так и нахождение в нарушение «комендантского часа» несовершеннолетней. Известно, что девушка живёт в микрорайоне Ново-Ленино, сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
В Иркутске сбили 17-летнюю велосипедистку
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