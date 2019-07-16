Пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём
15 июля в селе Сотниково Иволгинского района возникло возгорание в бесхозном доме. На момент прибытия пожарной охраны горела крыша дома.
- В результате пожара уничтожена крыша бесхозного дома на площади 24 кв.м. Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Всего за сутки в Бурятии зарегистрировано 13 пожаров, 10 из которых произошли в районах республики.
Основной причиной пожаров остаётся неосторожное обращение с огнём.
Загорания мусора произошли в Прибайкальском, Иволгинском, Северо-Байкальском районах, травы – в Иволгинском и Северо-Байкальском районах.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера днём в Бурятии сгорел УАЗ. Пожар произошёл в Прибайкальском районе республики. Причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
В Сотниково сгорела крыша дома
Происшествия, Фото:
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