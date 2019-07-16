Улан-удэнца обманула девушка, оказывающая клининг-услуги

Полиция задержала 18-летнюю уборщицу-мошенницу



15 июля в полицию обратился 28-летний улан-удэнец. Он рассказал, что девушка, оказывающая клининговые услуги, обманом похитила у него пять тысяч рублей.



Объявление об оказании услуг по уборке жилья мужчина нашёл в соцсетях. По телефону он договорился о времени и сумме оплаты за уборку - 1100 рублей.



Когда девушка приехала на адрес, вышедший в подъезд дома владелец квартиры предупредил, что сможет рассчитаться только крупной купюрой. Уборщица ответила, что у неё в машине имеется сдача, и, взяв банкноту, отправилась якобы за разменными деньгами. Однако обратно она так и не вернулась. Сев в автомобиль, 18-летняя улан-удэнка скрылась.



По горячим следам полицейские задержали подозреваемую, но деньги девушка успела потратить.



Ранее она не была судима и не попадала в поле зрения правоохранительных органов.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



