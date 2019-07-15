На Байкале задержали мужчину, ловившего омуль

Ущерб составил более 80 тысяч рублей



Во время рейда на озере Байкал сотрудники транспортной полиции задержали ранее судимого 56-летнего жителя Ольхонского района Иркутской области. У мужчины изъяли орудие лова и 11 особей омуля. Ущерб составил более 80 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



1 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки.



Незаконный вылов омуля влечёт уголовную ответственность по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителю грозит штраф в размере до 500 000 рублей либо лишение свободы сроком до 2 лет.





