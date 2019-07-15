Так закончилась ссора после распития спиртного
В Забайкалье прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Читинского района. Они обвиняются в совершении убийства, совершенного группой лиц.
По версии следствия, в мае 2018 года между тремя жителями Читинского района в ходе распития спиртного возникла ссора, в ходе которой двое из них нанесли третьему многочисленные удары кирпичом и деревянным бруском по голове и телу. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в приёмном покое лечебного учреждения.
После вручения обвинительных заключений уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский краевой суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Читинцы за убийство кирпичом пойдут под суд
Происшествия, Фото:
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