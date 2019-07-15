Читинцы за убийство кирпичом пойдут под суд

Так закончилась ссора после распития спиртного



В Забайкалье прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Читинского района. Они обвиняются в совершении убийства, совершенного группой лиц.



По версии следствия, в мае 2018 года между тремя жителями Читинского района в ходе распития спиртного возникла ссора, в ходе которой двое из них нанесли третьему многочисленные удары кирпичом и деревянным бруском по голове и телу. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в приёмном покое лечебного учреждения.



После вручения обвинительных заключений уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский краевой суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

