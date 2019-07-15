Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
В УМВД России по Чите обратилась жительница посёлка Горный с сообщением о краже у её несовершеннолетнего сына телефона «Хонор 8С» стоимостью около 15 тысяч рублей.
На улице к подростку подошёл неизвестный молодой человек и попросил у него телефон, чтобы позвонить другу, который якобы ожидает неподалеку. Согласившись помочь, подросток передал ему свой гаджет и разрешил отойти с ним, получив взамен разряженный телефон прохожего. Прождав некоторое время, подросток понял, что его обманули.
Мошенников оказался 19-летний житель Читы. Он продал похищенный телефон и уехал в Улан-Удэ, где в скором времени был задержан. Телефон изъят и возвращён заявительнице.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец продал чужой телефон, чтобы уехать в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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