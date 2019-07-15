В Краснодаре полиция задержала подозреваемого в серии телефонных мошенничеств. Жертвами стали иркутские таксисты
На протяжении нескольких месяцев 30-летний краснодарец звонил в службы заказов такси Иркутска и представлялся сотрудником областной Госавтоинспекции. По пути следования к пункту назначения, мошенник связывался с водителем по телефону. В процессе переговоров с таксистом мужчина под различными предлогами просил их приобрести кофе и другие товары, а также пополнить счёт мобильного телефона. Таксисты, будучи уверенными в добропорядочности офицера ГИБДД, выполняли просьбу клиента. Приезжая к зданию дорожной полиции жертвы обмана узнавали, что такси никто не заказывал, и такой сотрудник в ОВД не работает.
Водители переводили мошеннику от нескольких до нескольких десятков тысяч рублей.
В ходе обыска у ранее неоднократно судимого за кражи и разбои краснодарца изъято несколько сотовых телефонов, банковские и двадцать сим-карт.
В настоящее время рецидивисту инкриминируется совершение по меньшей мере 8 фактов хищений. Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению иных афер, в том числе совершенных в отношении жителей других регионов.
Подозреваемого этапировали в Иркутск.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Лжесотрудник ГИБДД из Краснодара обманывал иркутских таксистов
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