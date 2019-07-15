15 Июля

14 Июля

Популярное

Пропавшего жителя Иркутской области нашли пьяным в Улан-Удэ

Пропавшего жителя Иркутской области нашли пьяным в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Росгвардия
Мужчину остановили на «Обелиске»

Во время несения службы по охране общественного порядка сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину на остановке «Обелиск» в Улан-Удэ. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Наряд вневедомственной охраны попросил документы. Тогда выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске как без вести пропавший в Иркутской области.

Молодому человеку 20 лет. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего принятия правового решения, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае росгвардейцы нашли пропавшего три года назад улан-удэнца.
пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Лжесотрудник ГИБДД из Краснодара обманывал иркутских таксистов
Лжесотрудник ГИБДД из Краснодара обманывал иркутских таксистов
Происшествия, 15.07.2019
В Краснодаре полиция задержала подозреваемого в серии телефонных мошенничеств. Жертвами стали иркутские таксисты
В Бурятии парень застрелил 13-летнего троюродного брата
В Бурятии парень застрелил 13-летнего троюродного брата
Происшествия, 15.07.2019
Юноша заявил, что случайно выстрелил в подростка из найденного на улице пистолета
Жительница Забайкалья обокрала соседу, отправив её в магазин
Жительница Забайкалья обокрала соседу, отправив её в магазин
Происшествия, 15.07.2019
Полицейские вернули забайкалке похищенный телевизор
В Улан-Удэ обвалилась тротуарная плитка под водовозкой
В Улан-Удэ обвалилась тротуарная плитка под водовозкой
Происшествия, 15.07.2019
Инцидент снял на видео бывший сумоист Анатолий Михаханов
В едва не сгоревшем Сотниково ранее нашли нарушения пожарной безопасности
В едва не сгоревшем Сотниково ранее нашли нарушения пожарной безопасности
Происшествия, 15.07.2019
Администрация села не исправила нарушения даже после крупного штрафа
Жителя Бурятии поймали с марихуаной на Алтае
Жителя Бурятии поймали с марихуаной на Алтае
Происшествия, 15.07.2019
Мужчина приехал в республику отдыхать
В ДТП под Читой погибли четыре человека
В ДТП под Читой погибли четыре человека
Происшествия, 15.07.2019
Машины столкнулись и загорелись
В Забайкальском нацпарке в Бурятии ввели режим ЧС
В Забайкальском нацпарке в Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия, 15.07.2019
14 июля в Забайкальском национальном парке ввели режим ЧС в связи с действующим лесным пожаром
В Бурятии мошенница предлагала работу вахтовым методом
В Бурятии мошенница предлагала работу вахтовым методом
Происшествия, 15.07.2019
Полиция Бурятии ищет людей, которых обманула женщина, предлагавшая работу вахтой
В Ангарске поймали дилеров героина
В Ангарске поймали дилеров героина
Происшествия, 15.07.2019
Они сбывали наркотик с октября 2018 года
В Улан-Удэ таксист присвоил телефон пассажирки
В Улан-Удэ таксист присвоил телефон пассажирки
Происшествия, 15.07.2019
Женщина забыла мобильный в салоне машины
В Бурятии водитель «Чайзера» врезался в дерево
В Бурятии водитель «Чайзера» врезался в дерево
Происшествия, 15.07.2019
ДТП произошло около двух часов ночи 14 июля

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^