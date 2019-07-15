Мужчину остановили на «Обелиске»
Во время несения службы по охране общественного порядка сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину на остановке «Обелиск» в Улан-Удэ. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Наряд вневедомственной охраны попросил документы. Тогда выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске как без вести пропавший в Иркутской области.
Молодому человеку 20 лет. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего принятия правового решения, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае росгвардейцы нашли пропавшего три года назад улан-удэнца.
Пропавшего жителя Иркутской области нашли пьяным в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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