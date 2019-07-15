Водитель от освидетельствования отказалась
13 июля около 21:00 в районе посёлка Большая речка Иркутского района произошло ДТП с двумя пострадавшими.
37-летняя женщина, управляя «Тойотой Харриер», не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и врезалась в «Мазду Аксела», которая поворачивала налево.
В результате ДТП оба водителя и пассажир «Мазды» получили травмы различной степени тяжести.
Предполагаемая виновница происшествия отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Это подтверждает то, что женщина была пьяна.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области пьяная женщина устроила ДТП с пострадавшими
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