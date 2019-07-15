Полицейские вернули забайкалке похищенный телевизор
Днем 13 июля с заявлением о краже телевизора в полицию обратилась жительница Петровск-Забайкальска. Она была в гостях у своей соседки, а вернувшись домой, обнаружила, что неизвестные взломали дверной замок и украли недавно купленный телевизор стоимостью 16 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась соседка потерпевшей, к которой она ходила в гости.
Воровка, распивая спиртные напитки с женщиной, отправила её в магазин, а сама в это время проникла к ней в квартиру, украла телевизор и спрятала в своей квартире. Когда потерпевшая обнаружила пропажу, воровка лично помогла ей вызвать полицию.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Телевизор изъят и возвращен владелице, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Жительница Забайкалья обокрала соседу, отправив её в магазин
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