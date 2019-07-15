ДТП произошло около двух часов ночи 14 июля
В Заиграевском районе на 34 км. автодороги «Улан-Удэ – Кижинга – Хоринск» 25-летний водитель «Тойоты Чайзер» попал в ДТП.
Следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Онохоя, водитель съехал с проезжей части и врезался в дерево.
В результате ДТП водитель получил травмы, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», той же ночью произошло два наезда на пешехода, погиб 28-летний мужчина.
В Бурятии водитель «Чайзера» врезался в дерево
Происшествия, Фото:
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