В Улан-Удэ водитель легковушки наехал на ограждение

Пострадавших в результате ДТП нет



Накануне на проспекте Автомобилистов Улан-Удэ произошло ДТП.



Водитель машины Toyota Corolla Fielder не справился с управлением и наехал на ограждение. По словам очевидцев, пострадавших в результате ДТП нет.



Авария случилась около 15.00.



