Пострадавших в результате ДТП нет
Накануне на проспекте Автомобилистов Улан-Удэ произошло ДТП.
Водитель машины Toyota Corolla Fielder не справился с управлением и наехал на ограждение. По словам очевидцев, пострадавших в результате ДТП нет.
Авария случилась около 15.00.
В Улан-Удэ водитель легковушки наехал на ограждение
Происшествия, Фото:
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