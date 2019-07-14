В Бурятии за сутки потушили 6 лесных пожаров



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 15 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Заиграевском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Северо-Байкальском районах. В результате локализован один очаг, ликвидировано шесть очагов. Продолжаются работы по тушению одного очага площадью 54 га в Баргузинском районе, двух очагов общей площадью 32,5 га в Курумканском районе, двух очагов общей площадью 3 га Кяхтинском районе.



Также продолжаются работы по тушению трёх грозовых лесных пожаров общей площадью 1346 га в Северо-Байкальском районе. Лесные пожары находятся в труднодоступной горной местности, доставка сил и средств проводится вертолётами Ми-8 и Ми-2. Использование тяжёлой и лесопожарной техники невозможно.



На территории Северо-Байкальского района продолжает действовать режим ЧС - в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.



За сутки на тушении лесных пожаров работало 258 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 45 единиц лесопожарной и тяжёлой техники.



Кроме того, на территории Бурятии находятся под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 10 термоточек в Северобайкальском районе, 2 термоточки в Баунтовском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения - в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики, и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинён, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

